Enna, presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2027: il tema è «Gli sguardi che proteggono»

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Presentato anche a Enna il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri per il 2027, affiancato dall’Agenda e dalle altre pubblicazioni istituzionali per il nuovo anno.

PUBBLICITÀ

Il Calendario Storico, giunto alla sua 94ª edizione, supera il milione di copie e viene distribuito anche all’estero grazie alla traduzione in otto lingue straniere — inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo — e in due lingue parlate in Italia, il sardo e il friulano.

La presentazione si è svolta alla presenza del comandante provinciale, il Colonnello Alfredo Beveroni.

L’edizione del 2027 è dedicata al tema «Gli sguardi che proteggono», un concetto che intende valorizzare la presenza rassicurante, la dedizione e la cura che i Carabinieri offrono a tutela della collettività.

Le immagini del Calendario sono state realizzate dal fotografo freelance Franco Cappellari, che ha ritratto i volti e gli sguardi dei protagonisti dell’Arma, documentando le attività di dodici reparti e comparti di specialità.

Il volume si apre con una prefazione firmata dal giornalista Aldo Cazzullo, che ripercorre l’ultimo mezzo secolo di storia repubblicana, dalla lotta al terrorismo a quella contro la criminalità organizzata, ricordando figure come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e i militari caduti a Nassiriya.

La narrazione delle singole tavole mensili è invece affidata a Ferruccio De Bortoli e Bruno Vespa. De Bortoli accompagna il lettore attraverso le attività delle Stazioni territoriali, del Nucleo Radiomobile, del Servizio Navale, delle unità cinofile, dei Carabinieri Forestali e dei reparti a cavallo. Bruno Vespa si sofferma invece sui motociclisti, sugli incursori del GIS, sui Corazzieri al Quirinale, sul comparto elicotteristi e droni e sulle attività scientifiche del RIS, fino alla tutela del patrimonio artistico e del lavoro. La narrazione comprende anche un omaggio ai Comandanti di Stazione e ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’Agenda 2027 riprende i temi e le storie del Calendario Storico, accompagnandoli con un’introduzione di Aldo Cazzullo. Quest’anno si caratterizza anche per una finalità solidale, attraverso una collaborazione con la trasmissione televisiva «Belve» e la giornalista Francesca Fagnani. Il ricavato delle vendite sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, a sostegno della ricerca e dello sviluppo delle terapie con cellule CAR-T per i piccoli pazienti affetti da leucemia mieloide acuta.

La proposta editoriale dell’Arma per il 2027 comprende inoltre il Calendario da tavolo, dedicato al tema «Il Servizio Radiomobile», che racconta l’impegno dei Carabinieri sulle strade 24 ore su 24. Parte dei proventi sarà destinata all’ONAOMAC, l’ente che si occupa dell’assistenza agli orfani dei militari dell’Arma.

Infine, il Planner da tavolo, che raccoglie una selezione di momenti e immagini pubblicati sui canali social dell’Arma, destinerà parte dei fondi raccolti all’Ospedale Pediatrico «Santobono Pausilipon» di Napoli.