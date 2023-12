Enna: presentato il calendario della Cna

PUBBLICITÀ

Anche quest’anno gli imprenditori della Cna regalano un sorriso all’insegna della solidarietà . Nella splendida cornice di “Al Kenisa” di Enna, sono state presentate le iniziative solidali per il Natale 2023 alla presenza, oltre che del segretario Stefano Rizzo e del presidente provinciale Filippo Scivoli, del presidente regionale Nello Battiato e, a sorpresa, di quello nazionale Dario Costantini.

La prima iniziativa presentata è stata la giornata per la donazione del sangue, in collaborazione con Avis, che si terrà il prossimo 13 gennaio nel piazzale antistante la sede della Cna in via Emilia Romagna. Lì stazionerà l’autoemoteca dell’Avis grazie alla quale si potrà donare il sangue da destinare a chi ne abbia bisogno.

Ma gli occhi e il cuore della Cna sono rivolti anche al flagello della violenza sulle donne con una donazione di denaro all’associazione Co.Tu.Le.Vi., Contro tutte le violenze.

“Un gesto, questo, che è stato accolto con grande favore dalla presidente regionale dell’associazione Aurora Ranno – ha detto la responsabile di Enna, Eleanna Parasiliti Molica –. Per noi il supporto della Cna è importante e spero che in futuro si consolidi una collaborazione stabile. Le donne che affrontano le conseguenze di comportamenti violenti e maltrattanti hanno bisogno, spesso, di affrancarsi dalla violenza economica che le priva di qualsiasi tipo di sostentamento. E la Cna può sicuramente darci una mano, come sempre ha fatto quando ci siamo rivolti ai suoi sportelli”. L’avvocato Parasilliti ha sottolineato l’importanza del rapporto di collaborazione che si è creato con Daniela Taranto, direttore del patronato della CNA, raccontando come, in un caso di necessità, che ha riguardato proprio una donna maltrattata, il supporto dell’associazione di categoria è stato importante.

Ma il clou della serata è stato quello che ormai è diventato un appuntamento fisso del Natale degli imprenditori della Cna, e cioè la presentazione del calendario. Un momento che ha strappato il sorriso ai tanti presenti. Quest’anno il calendario, protagonisti proprio gli imprenditori, tra i quali Valentina Rizzo, Pamela Giunti, Giuseppe Nicoletti, Tommaso Scavuzzo, Marilisa Milano, Vincenzo Savoca, Alessandro Giangreco, Gaetano Emma, il presidente provinciale Filippo Scivoli e appunto il presidente regionale Nello Battiato, è ispirato a foto che hanno fatto la storia. Dall’iconica foto dei Beatles, scattata nel 1969, mentre attraversano una strada in fila indiana, a quel bacio tra un marinaio ed un’infermiera il 14 agosto del ‘45 quando il Giappone si arrese agli Stati Uniti determinando la fine della seconda guerra mondiale, dal pranzo in cima ad un grattacielo dei lavoratori edili dell’Empire State Building, alla foto della famiglia reale inglese.

“E’ sempre piacevole lavorare con gli imprenditori della Cna – dice Antonio di Natale della Direzioneopposta.com, che ha realizzato il calendario con la collaborazione di Luca Manuli per i costumi –. Nelle giornate in cui lavoriamo per scattare le foto c’è buon umore e il risultato di questa energia buona è sotto gli occhi di tutti”.

Le foto del calendario, che sono state proiettate ai presenti, sono state commentate dal segretario Stefano Rizzo.

“Ci siamo messi in gioco anche quest’anno – ha detto –. E con noi anche il presidente regionale Battiato che ha partecipato a qualche scatto. Un modo per sorridere, alleggerire i pesi che la vita ci impone e per ricordare che insieme alla famiglia della Cna si può fare di più”.

Nel suo intervento il presidente provinciale Filippo Scivoli ha ringraziato il presidente nazionale e regionale della loro presenza ad Enna.

“La CNA è una associazione attenta ai bisogni delle comunità e non solo a quelli delle imprese, con iniziative come questo vogliamo saldare il rapporto con il territorio perché non può esserci impresa senza una comunità sana” ha detto Scivoli.

E proprio la presenza del presidente nazionale Costantini, arrivato a sorpresa ad Enna, ha testimoniato la grande attenzione che CNA Nazionale ha nei confronti della Cna ennese.

“Sono contento di essere qui ad Enna – ha detto Costantini – e diffonderò il messaggio, che nasce da questa iniziative, in tutte le sedi italiane”.