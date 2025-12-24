Enna: presentato “Gli Amanti della Luce” di Elena Pirrera alla Biblioteca Hennaion

Si è svolta il 19 dicembre, presso la Biblioteca degli Autori Ennesi Hennaion, la presentazione del romanzo “Gli Amanti della Luce” di Elena Pirrera, edito da Verdechiaro Edizioni.
Un appuntamento che si è distinto per una formula insolita e particolarmente coinvolgente, lontana dai consueti canoni delle presentazioni letterarie. Nessuna intervista né interventi istituzionali: la serata è stata costruita come un dialogo ritmico e armonico tra l’autrice e l’attrice Patrizia Fazzi. Al racconto diretto di Elena Pirrera si sono alternate le letture interpretate dall’attrice, dando vita a una vera e propria performance narrativa che ha catturato l’attenzione del pubblico.
La presentazione ha permesso di entrare nel cuore del romanzo, un’opera di carattere iniziatico che intreccia storia, esoterismo e amore in un viaggio oltre il tempo. Al centro della trama, un legame sentimentale che attraversa epoche diverse e si configura come un percorso di ricerca e trasformazione interiore.
La scelta di una presentazione fuori dagli schemi ha confermato l’efficacia di linguaggi alternativi nella diffusione della letteratura contemporanea.