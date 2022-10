Enna: presentato concorso per la riqualificazione di Via Trieste

Si è svolta ieri presso l’Urban Center dell’ex Convento dei Cappuccini di Enna, la conferenza dal titolo “Pmrr e progettazione di qualità” organizzata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Enna in collaborazione con il Comune. Durante la conferenza, che ha avuto gli interventi del sindaco Maurizio Dipietro, dell’assessore Francesco Alloro, del presidente Sebastiano Fazzi e dell’arch. Tonino Rizza, si è fatto il punto sui quattro concorsi di progettazione in due gradi messi in atto nel territorio grazie agli atti di intesa siglati con l’ordine che ha fornito gratuitamente l’utilizzo della piattaforma concorsiawn e il bando tipo.

Si è presentato, in particolare, il concorso bandito dal Comune di Enna dal titolo “Lo spazio urbano sostenibile. Riqualificazione recupero e valorizzazione dell’asse viario di Via Trieste, del cavalcavia di Via Messina e dei sistemi di risalita annessi, del parcheggio su via Messina e della Piazza Giovanni XXIII”.

Fazzi ha fatto il punto sull’importanza di una giuria di qualità e a tale fine ha comunicato che il consiglio ha nominato giurati con esperienze professionali di alto profilo a garanzia della buona riuscita dei concorsi attivati. Ha auspicato, inoltre, che tale metodologia progettuale possa fornire degli ottimi risultati qualitativi e possa divenire lo strumento da utilizzare per ogni importante trasformazione del territorio.