Enna: presentato Biblioinsieme, le biblioteche rinascono e diventano spazi di cultura e inclusione

Presentato giovedì alla biblioteca comunale di Enna “BIBLIOINSIEME”, un progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura, in partenariato con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa e con altre associazioni del terzo settore.

Il progetto è stato redatto dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, associazione capofila e soggetto responsabile, con in testa il prof. Pietro Colletta. Sono coinvolte numerose associazioni partner: Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno, Associazione culturale L’Arpa, Associazione Innova Civitas, Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama ONG Onlus, Associazione ricreativa culturale Libri&Altrove. I Comuni di Enna e Aidone vantano il titolo di Città che legge per il triennio 2024-2026.

L’obiettivo del progetto è trasformare le biblioteche dei Comuni coinvolti in luoghi attrattivi di incontro, dialogo e confronto, attraverso attività e laboratori culturali destinati a diverse fasce d’età. Si punta a favorire l’inclusione, il rispetto delle diversità e la costruzione di una comunità solidale, restituendo alle biblioteche il loro ruolo centrale nella diffusione della conoscenza e nella conservazione della memoria storica e culturale.

Tra le attività presentate durante la conferenza stampa vi sono: laboratori di lettura ad alta voce per bambini e ragazzi (3-13 anni), laboratori di lettura espressiva e recitazione, un laboratorio per anziani dal titolo “Il bastone della saggezza”, una rassegna cinematografica itinerante, un ciclo di conferenze e un importante convegno previsto per il 2026. Previste anche la riapertura ad Enna della Casa di Giufà e attività nei luoghi periferici, nei centri di aggregazione giovanile e nei centri commerciali, oltre ad aperitivi e incontri letterari.

Uno degli obiettivi del progetto è anche la ristrutturazione e l’adeguamento di un locale della biblioteca comunale di Enna che sarà dotato di nuove attrezzature.

Colletta: “Le biblioteche stanno attraversando un periodo difficile. Rischiano di diventare non-luoghi. Il nostro obiettivo è restituire loro centralità, facendole tornare punti di riferimento per la comunità, luoghi inclusivi dove ritrovare il senso della cultura. Fondamentale sarà la collaborazione tra istituzioni e terzo settore”.

Molte delle attività si svolgeranno al di fuori dell’orario di apertura delle biblioteche.

Giuseppe La Porta, assessore alla comunità educante del Comune di Enna: “La biblioteca è un luogo di relazione tra le comunità. Sono felice di vedere oggi la partecipazione delle scuole di Enna. Ringrazio i Comuni partner: è essenziale creare una rete virtuosa tra i territori”.

Gisella Fazzi, responsabile direttivo amministrativo del Comune di Enna: “Un grazie ai colleghi della biblioteca, che garantiranno le aperture straordinarie”.

Spazio poi ai rappresentanti delle associazioni coinvolte che hanno presentato nello specifico le numerose attività.

Fenisia Mirabella, presidente dell’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno: “L’ascolto e la narrazione saranno il fulcro delle nostre attività. Ci rivolgeremo anche ai soggetti più fragili, con attenzione ai linguaggi inclusivi”.

Sono previste letture di libri ad alta leggibilità, in lingua madre e in LIS (Lingua dei Segni Italiana), oltre ad attività nelle case circondariali. Tra le novità, la “Notte in Biblioteca”, che si terrà a maggio dalle 20 alle 24 nelle biblioteche di Enna, Calascibetta e Villarosa. Numerose attività si intrecceranno con il Festival del Libro e della Lettura in programma ad Enna dal 24 al 29 marzo.

Elisa Di Dio e Filippa Ilardo della Compagnia dell’Arpa hanno presentato i primi tre laboratori teatrali, gratuiti e aperti a tutti, per avvicinare il pubblico ai libri in modo attivo e coinvolgente: “Li realizzeremo in un luogo magico, la biblioteca comunale, valorizzando anche gli scrittori ennesi del passato”.

Pippo Lombardo di Libri&Altrove ha annunciato l’avvio del progetto “Porta un libro con te”, incontri di conversazione letteraria: “Dalle nostre discussioni nascono sempre spunti interessanti. Il nostro blog, molto seguito dai giovani, sarà a disposizione di BIBLIOINSIEME”.

Uno dei primi laboratori attivati è “Il bastone della saggezza”, dedicato alla terza età. Adelia Martorana spiega: “Abbiamo tratto ispirazione da un’antica pratica dei nativi americani. Lo stiamo realizzando presso la Comunità Santa Lucia, partendo dalla lettura di libri presi direttamente dalla biblioteca”.

In chiusura, l’intervento di Margherita Abbate, ex libraia, che ha proposto di inserire nel corposo calendario anche attività per promuovere la lettura ad alta voce condivisa.

Di seguito le dichiarazioni degli esponenti delle giunte degli altri comuni coinvolti.

Il sindaco di Aidone, Annamaria Raccuglia, e il vicesindaco Alessandra Mirabella: “Il ruolo delle biblioteche, aperte al pubblico con iniziative culturali svariate e inclusive, rafforza il senso di comunità e la consapevolezza che la cultura e i luoghi della cultura hanno un ruolo importante nella crescita del territorio”.

L’assessore alla cultura di Villarosa, Alberto Di Nicolò: “Un’occasione imperdibile per creare anche a Villarosa un ambiente culturale inclusivo e dinamico. Sono fermamente convinto che questo progetto arricchirà la nostra comunità e contribuirà a creare una cittadinanza più consapevole e unita”.

L’assessore all’istruzione di Calascibetta, Maria Rita Speciale: “Provare non solo a portare dentro le biblioteche i ragazzi, ma portare la biblioteca ai ragazzi diventa fondamentale. Collaboreremo attivamente con personale e idee. Attraverso laboratori innovativi e metodi moderni, probabilmente riusciremo nell’obiettivo di riportare i ragazzi sulla carta stampata.”

Prossimi appuntamenti: il 12 marzo, alle ore 17, alla Biblioteca Comunale di Enna “Porta un libro con te. Conversazioni letterarie con Pippo Lombardo”; il 21 marzo alle 18,30, presso Al Kenisa di Enna, conferenza a cura di Antonio Bica su “La donna velata fra Oriente e Occidente”.