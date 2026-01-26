Enna: presentati alla Kore due nuovi master gratuiti per assistenti sociali e personale ATS

PUBBLICITÀ

Presentati all’Università Kore di Enna venerdì i nuovi Master universitari gratuiti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021–2027.

PUBBLICITÀ

I percorsi formativi sono rivolti agli operatori del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con l’obiettivo di rafforzare l’inclusione sociale e migliorare la qualità dei servizi sul territorio.

Un pomeriggio intenso e ricco di contributi, dedicato al ruolo strategico degli assistenti sociali e alla necessità di co-costruire un Welfare responsabile, a partire da una formazione avanzata pensata per gli Ambiti Territoriali Sociali e i Servizi Sociali Comunali.

Il presidente regionale del CROAS Sicilia, Giuseppe Ciulla, ha ribadito «la necessità che sia avviato al più presto il concorso nazionale per gli assistenti sociali», ricordando come la proporzione prevista dalla normativa – un assistente sociale ogni 5.000 abitanti – sia ancora lontana dalla realtà siciliana.

La presidente nazionale Barbara Rosina ha sottolineato l’importanza delle specializzazioni e di una formazione che guardi al sistema e non solo alle competenze dei singoli.

«Occorre investire sulla garanzia dei Leps – ha detto la presidente nazionale – In Sicilia solo il 60% del personale è assunto con contratti a tempo indeterminato e sono necessarie ancora moltissime assunzioni per raggiungere il rapporto 1:5000 previsto per legge. Potrà essere di supporto per le assunzioni l’impegno del MLPS per il concorso nazionale per assistenti sociali».

I due nuovi percorsi post laurea sono: “Specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale”(Master I livello); e “Pianificazione, programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio e valutazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” (Master II livello) che hanno meritato rispettivamente il secondo e il primo posto nella graduatoria stilata dal Ministero per le regioni meno sviluppate (Sicilia, Puglia, Molise, Campania, Sardegna).

Già insediato il Comitato scientifico composto da: Università di Enna, l’Università di Catania, Ordine regionale degli Assistenti Sociali, Fondazione regionale degli Assistenti Sociali, Anci Sicilia, Ciapi e Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Sicilia.

L’incontro si è concluso con la consegna di una targa al Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Giuseppe Vecchio, giunto al termine del suo mandato. Vecchio ha evidenziato la specificità del ruolo degli assistenti sociali e l’importanza di una formazione sempre più specialistica.

L’intero seminario è disponibile online sul canale YouTube di UNIKORE: https://www.youtube.com/live/u7gF8PtGCQc