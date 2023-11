Enna: presentata l’associazione Arci, Circolo Petra

PUBBLICITÀ

Si è svolto lo scorso sabato ad Enna presso l’Urban Center l’evento di presentazione della rinata Arci di Enna, Circolo Petra. Presenti l’assessore del Comune Walter Cardaci e la deputata del Partito Democratico Stefania Marino, oltre ai delegati del comitato regionale Arci.

PUBBLICITÀ

In una sala affollata si è tenuto un ampio dibattito per presentare alla città il circolo che prende nome dal romanzo di Savarese “Petra”, le prospettive e le iniziative su cui si baserà l’attività del gruppo. L’idea che è stata lanciata è di condivisione, ascolto ed inclusione, in un progetto non esclusivo, ma messo a disposizione dell’intera cittadinanza.

“Siamo orgogliosi e onorati del riscontro che ha avuto questa prima iniziativa – ha dichiarato il presidente Francesco Longo – speriamo che in tanti si aggiungano al progetto e non vediamo l’ora di entrare nel vivo delle attività”.

Annunciate le prossime iniziative, tra cui una grande festa che si svolgerà sotto le festività natalizie il prossimo 23 dicembre.