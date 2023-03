Enna: presentata la Settimana Santa 2023

La Settimana Santa di Enna riparte dal cuore della tradizione, riprendendo gli antichi riti e le processioni tramandate da secoli e i confrati tornano a fare memoria della passione, morte e resurrezione di Cristo grazie alla collaborazione dell’intera città.

Il programma dei riti pasquali è stato presentato questa mattina in conferenza stampa nella sala convegni del complesso monumentale dei Cappuccini, alla presenza del sindaco di Enna Maurizio Dipietro, del presidente del collegio dei rettori delle confraternite ennesi Mario Cascio, del parroco della chiesa madre monsignor Vincenzo Murgano, dei rappresentanti di tutte le 16 confraternite cittadine, delle autorità locali e diversi rappresentanti del mondo della scuola e operatori turistici.

“La Settimana Santa quest’anno viene presentata qui perché il Complesso dei Cappuccini è un luogo simbolo per la processione del venerdì santo e perché proprio in queste sale trova accoglienza il museo delle confraternite, una realtà multimediale, immersiva e sensoriale unica nel suo genere che verrà inaugurata a giorni”, ha annunciato il sindaco Dipietro.

Parlando dei misteri pasquali come “tratto identificativo forte dell’identità ennese”, il primo cittadino ha anticipato: “La nostra amministrazione ha lavorato e investito anche in un altro museo che aprirà i battenti tra qualche settimana a Palazzo Chiaramonte, in collaborazione con il Museo Nazionale Romano”.

Il presidente dei rettori Cascio ha dichiarato che “quest’anno i riti riprenderanno i loro ritmi tradizionali, ripartendo dall’essenza dei gesti, dalla semplicità della vita confraternale, dalla devozione sincera nei confronti del Cristo sofferente e della Madonna Addolorata”.

L’intero programma delle manifestazioni è stato già presentato in brochure tradotte in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco) che stanno facendo il giro del web, assieme al video promozionale. Niente effetti speciali, ha ribadito Cascio, “ma tanto lavoro che richiede il contributo di tutta la città”. Il rettore ha raccontato le fasi organizzative approntate dalle confraternite e ha fatto appello alle forze cittadine, amministrative, economiche e culturali, per la riuscita di una manifestazione “che dà lustro nel mondo intero alla città di Enna”.

Il parroco del Duomo, monsignor Vincenzo Murgano, referente spirituale del collegio dei rettori di Enna ha sottolineato: “Tutta l’intera Settimana Santa ha la sua centralità nell’adorazione eucaristica. Le confraternite vengono in chiesa madre, a turno in processione, per adorare il Signore . È un atto di fede profonda tramandatoci dai nostri padri, che noi abbiamo il dovere di consegnare alle generazioni future”.

Presenti all’incontro anche Eleonora Rizza, presidente della Banda Città di Enna, e Gabriella Cammarata, presidente del Coro Passio Hennensis. Assieme hanno annunciato la presenza dei coristi diretti da Giovanna Fussone nella processione del venerdì santo e il concerto d’apertura dei riti della Settimana santa ennese che si terrà domenica alle ore 20,30 al Duomo con banda e coro protagonisti.

“Torniamo a cantare dopo quattro anni per sottolineare con le nostre voci e antichi canti recuperati dalla tradizione la bellezza e lo struggimento dei nostri riti – ha detto la presidente Cammarata – al concerto inaugurale sarà presente anche un coro di bambini della scuola primaria Neglia-Savarese”. La stessa sera Gianmario Baleno, giovane compositore ennese e docente del liceo musicale Colajanni di Enna, consegnerà alla città il suo brano originale “Stabat Mater”, scritto per voci e banda in occasione della Pasqua 2023.

Tante le collaborazioni e le proposte per la riuscita dell’evento che in assoluto richiama più visitatori e turisti in città.

Sono 50 gli studenti del liceo linguistico Abramo Lincoln che si metteranno a disposizione come informatori turistici per la Settimana Santa, forti della loro preparazione multilingue. La Proloco Enna Proserpina metterà a disposizione i suoi punti d’accoglienza per i turisti e allestirà una mostra sui misteri pasquali nella sede all’interno del Castello di Lombardia. Il servizio turistico di Enna, che fa capo alla Regione Sicilia, offrirà il suo contributo all’organizzazione. Il fotografo Piernunzio Casano organizza una mostra di scatti dedicati alla Settimana Santa nelle vetrine dei negozi della città. E da più parti arrivano proposte per valorizzare la Settimana Santa ennese sul piano dell’accoglienza.

L’appello che fanno di tutti gli operatori turistici e i rappresentanti del mondo della scuola a confraternite e parroci di Enna è quello di “tenere aperte le chiese della città dal 2 al 9 aprile”.