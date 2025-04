Enna presenta la Settimana Santa tra fede e cultura malgrado le polemiche della vigilia

PUBBLICITÀ

È stata presentata ufficialmente questa sera, nella suggestiva cornice della chiesa di San Michele, la Settimana Santa 2025 della città di Enna.

La serata si è articolata in due momenti principali: nella prima parte si sono susseguiti gli interventi istituzionali, mentre nella seconda si è tenuta una conferenza dedicata alla Sacra Sindone. Una copia del sacro telo, donata alla Confraternita della Santissima Passione di Enna dalla Confraternita del Santissimo Sudario di Torino, è attualmente esposta proprio nella chiesa di San Michele. A presentare la serata è stato il giornalista Massimo Colajanni.

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha auspicato anche per quest’anno “una grande organizzazione, un momento di fede e riflessione”.

L’assessore allo spettacolo Mirko Milano ha evidenziato come i riti pasquali abbracceranno quest’anno diverse altre iniziative, alcune vocate all’internazionalità: una messa in stile spagnolo, spettacoli teatrali, spettacoli musicali nelle chiese e mostre fotografiche. L’evento religioso, arricchito da numerose iniziative collaterali, si estenderà per circa tre settimane.

A seguire l’intervento di Mons. Vincenzo Murgano, parroco della Chiesa Madre e assistente spirituale del Collegio dei Rettori delle Confraternite: “Vorrei riassumere la nostra Settimana Santa attraverso tre parole: adorare, contemplare, meditare. L’adorazione è il momento in cui ci mettiamo dinanzi a Gesù eucarestia e contempliamo il grande amore con cui Dio ci ha amato. Adorazione e contemplazione ci devono portare a meditare per vivere il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo”.

Giovanni Zodda, presidente del Collegio dei Rettori delle Confraternite ennesi, ha tracciato un breve excursus sul ruolo delle confraternite, ricordandone la storica funzione assistenziale e spirituale: “Le confraternite hanno un compito fondamentale, quello di operare. Non hanno il compito né di parlare né di giudicare, noi abbiamo il compito di portare avanti la fede nella tradizione. Noi organizziamo le processioni dal punto di vista reale, ma non abbiamo potere dal punto di vista liturgico, quello spetta ad altri”.

Zodda ha annunciato che il prossimo 9 maggio le confraternite saranno protagoniste in una mostra itinerante a Pisa, Lucca e Lugano.

“Qualcosa di cui andare fieri – ha detto – dobbiamo essere orgogliosi della Settimana Santa ennese”.

Nella seconda parte della serata si è tenuta la conferenza “La Sindone tra scienza e fede”, con gli interventi del docente Luca Ballarò e del Sindonologo Marco Gnoffo.

Alla vigilia della presentazione, non sono mancate le polemiche. Il comitato “Non accetto prediche da chi copre un abuso” ha diffuso un comunicato molto critico in merito alla partecipazione di Mons. Vincenzo Murgano, attualmente imputato per falsa testimonianza nell’ambito del noto processo al sacerdote Giuseppe Rugolo. Il comitato ha definito la sua presenza un “atto di arroganza”, sottolineando come la sua figura venga ancora pubblicamente sostenuta da parte del Comune, delle confraternite e del Collegio dei Rettori malgrado la gravità delle accuse. Nel comunicato si solleva inoltre la questione dell’opportunità della sua partecipazione alle processioni alla presenza delle forze dell’ordine.

Una polemica destinata, con ogni probabilità, ad avere strascichi anche nelle prossime settimane, con il rischio di gettare un’ombra sull’ormai imminente Settimana Santa.

Filippo Occhino