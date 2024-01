Enna: prende servizio alla squadra mobile della Questura la dr.ssa Elena Barreca

PUBBLICITÀ

Dallo scorso 18 dicembre ha preso servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Enna il Commissario Capo della Polizia di Stato Dr.ssa Elena Barreca.

La Dr.ssa Barreca, laureata in giurisprudenza con lode presso la LUISS Guido Carli di Roma nell’ottobre 2014, ha conseguito il diploma presso la scuola di specializzazione per le professioni legali nel giugno 2016; tra il 2015 ed il 2016 svolge, presso il tribunale ordinario di Roma, il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 e nell’ottobre 2017 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Nell’aprile 2021 supera il concorso per commissario della Polizia di Stato e, al termine della frequentazione del 110° corso funzionari, nel luglio 2022 viene assegnata alla Questura di Enna, quale funzionario addetto al Commissariato di Nicosia, ufficio di cui assume la dirigenza nell’aprile 2023.