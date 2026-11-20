Enna, Premio Sikelos: la giunta candida l’imprenditrice Nietta Bruno

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La Giunta Crisafulli ha individuato nella dottoressa Nietta Bruno, imprenditrice nel settore turistico, la candidata da proporre alla VI edizione del Premio Sikelos. La proposta, trasmessa all’Associazione Sikelos dall’assessore al Turismo Marilisa Milano, riconosce il percorso professionale dell’imprenditrice e il suo contributo alla promozione dell’ospitalità siciliana e la valorizzazione dell’identità del nostro territorio. La VI edizione del Premio si terrà domani, sabato 21 novembre, a Catania presso il Palazzo degli Elefanti.

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La scelta dell’Amministrazione comunale premia il percorso professionale di Nietta Bruno nel comparto dell’ospitalità e la sua capacità di promuovere, attraverso l’attività imprenditoriale, le eccellenze del territorio, facendone conoscere il patrimonio culturale, le tradizioni e l’autenticità dell’accoglienza. Un impegno che contribuisce a diffondere, in Italia e all’estero, un’immagine qualificata e attrattiva della Sicilia.

“Con la Giunta abbiamo proposto Nietta Bruno perché il suo lungo lavoro dimostra che l’accoglienza è uno dei modi più concreti ed efficaci per far conoscere e apprezzare la Sicilia – dichiara l’assessore Milano –. Chi opera nel settore turistico con professionalità, serietà e passione contribuisce a promuovere non soltanto un’offerta ricettiva, ma un’intera identità territoriale, fatta di cultura, tradizioni, bellezza e autenticità. Gli imprenditori dell’ospitalità sono ambasciatori della nostra terra e svolgono un ruolo fondamentale nel rafforzarne l’attrattività”.