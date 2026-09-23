Enna, Premio “Paolo Vetri”: conclusa la quinta edizione, ecco i premiati

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Si è conclusa domenica, con la cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità cittadine e di un numeroso pubblico, l’esposizione delle opere partecipanti alla quinta edizione del Premio Nazionale di Pittura “Paolo Vetri”, ospitata nelle sale espositive di Palazzo Chiaramonte a Enna.

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Sono stati 55 i partecipanti, provenienti da diverse province siciliane e dalla Puglia, con opere realizzate attraverso tecniche differenti e soggetti che spaziavano dal paesaggio alla natura morta, dal ritratto alle composizioni astratte.

Numerosi i riconoscimenti assegnati, con trofei dal design originale realizzati appositamente per l’occasione. Per la prima volta, quest’anno, un premio è stato dedicato anche alla pittrice ennese Erina Cameli, scomparsa improvvisamente lo scorso febbraio.

In occasione del quinquennale della manifestazione, l’associazione culturale Libri&Altrove ha organizzato anche la mostra “Paolo Vetri e altri artisti ennesi del primo Novecento”, visitabile fino al 18 ottobre nella sala Proserpina di Palazzo Chiaramonte. Per l’iniziativa l’associazione ha finanziato anche un catalogo d’arte, con contributi di studiosi dedicati agli artisti ennesi e al contesto storico del periodo, distribuito in omaggio ai presenti in occasione dell’inaugurazione e della premiazione.

Diversi i premi attribuiti dalla giuria tecnica, dalla giuria d’onore e dagli altri soggetti coinvolti nella manifestazione.

Il Premio del Direttivo di Libri&Altrove è andato a “Etna vista dal mare” di Silvano Raiti e a “Lo scudo di Laucotea” di Luisa Valenzano.

Le menzioni d’onore sono state assegnate a “Il silenzio dell’anima svelata” di Gaetana Zarbà, “Sinfonia di Primavera” di Angela Vicari, “Leopardo dell’Amur” di Giusi Crimi, “Volontà indomita” di Gisella Pavone, “Autoritratto: l’arte scalda l’anima” di Salvina Balsamo, “Esposizione di colori” di Giuseppe Galvagno e “Piccole donne crescono – Il gioco violato” di Francesca Mazzaglia.

Il Premio Erina Cameli, assegnato dagli eredi, è andato a “Cerere, custode eterna del lago” di Rosaria Vetri.

A Giusi Dinaro, con “Frammenti di identità”, è stato assegnato il Premio Donna nell’arte, destinato, come previsto dal regolamento, all’artista donna che ha ottenuto il maggior punteggio dalla giuria tecnica.

Il Premio Giovani – Cral Unicredit è stato attribuito a “L’aratura” di Liborio Russo, mentre “Fratellanza” di Angela Vasta ha ricevuto il Premio Rocco Lombardo, assegnato dagli eredi. A “Mosaico d’Oriente” di Cinzia Oieni è andato invece il Premio Speciale della Giuria d’Onore.

Per quanto riguarda i riconoscimenti attribuiti dalla giuria tecnica, il quarto posto è andato a “Charme di altri tempi” di Enrica Vetri, con il Premio Azienda Ottica Savoca. Terzo posto per “Urania” di Annamaria Solfato, secondo posto per “Mosaico d’Oriente” di Cinzia Oieni e primo posto per “Frammenti di identità” di Giusi Dinaro, tutti con il Trofeo Libri&Altrove.