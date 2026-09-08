Enna, Premio Nazionale di Pittura “Paolo Vetri”: quinta edizione a Palazzo Chiaramonte

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Tutto pronto a Enna il Premio Nazionale di Pittura “Paolo Vetri”, giunto quest’anno alla quinta edizione. Promossa dall’associazione culturale Libri&Altrove APS, la manifestazione si prepara a celebrare il quinquennale con una novità significativa: il trasferimento nella prestigiosa cornice di Palazzo Chiaramonte, nel cuore della città.

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Dal 9 al 20 settembre 2026 saranno esposte le opere degli artisti che hanno aderito al bando del Premio, aperto gratuitamente a quanti coltivano la pittura per professione, passione o diletto. Una formula che anche quest’anno ha favorito una partecipazione numerosa, offrendo a pittrici e pittori l’opportunità di presentare le proprie opere al pubblico.

L’inaugurazione è in programma mercoledì 9 settembre alle 18, mentre la cerimonia di premiazione si terrà domenica 20 settembre, sempre alle 18. La mostra sarà visitabile con ingresso libero dalle 10 alle 18, con chiusura il lunedì.

L’edizione del quinquennale sarà accompagnata da un secondo importante appuntamento espositivo. Contestualmente al Premio sarà infatti inaugurata la mostra “Paolo Vetri e altri artisti ennesi del primo Novecento”, che riunirà opere di Paolo Vetri, Apollonio Di Bilio, Luigi Gallina, Francesco Lodato e Giuseppe Sutera.

La mostra, allestita nella Sala Proserpina di Palazzo Chiaramonte, aprirà anch’essa il 9 settembre alle 18 e resterà visitabile fino al 18 ottobre 2026, con ingresso libero dalle 10 alle 18 e chiusura settimanale il lunedì.

Un’iniziativa che punta dunque non soltanto a offrire spazio agli artisti contemporanei attraverso il Premio, ma anche a riportare l’attenzione su alcune figure significative della tradizione pittorica ennese del primo Novecento, costruendo un ideale dialogo tra memoria artistica e nuove esperienze creative.

L’ideazione e il coordinamento delle iniziative sono affidati a Pippo Lombardo, mentre l’allestimento della mostra è curato da Silvana Virlinzi, con la collaborazione di Matteo Turco e Francesco Vinci.

L’iniziativa gode del patrocinio, tra gli altri, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Enna, del Comune di Enna, nell’ambito di “Città che legge”, e della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Enna. Numerose anche le realtà culturali del territorio coinvolte come partner, oltre agli sponsor locali che sostengono la manifestazione.