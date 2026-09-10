Enna, premio internazionale ad Anġlu Farrugia: la soddisfazione del Centro Studi Med. Mez.

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Anġlu Farrugia, il Presidente del Parlamento maltese rimasto in carica più a lungo (dall’aprile 2013 all’aprile 2026), riceverà il premio CPA Lifetime Achievement Award 2026 il prossimo 17 settembre a Città del Capo, in Sudafrica. Riceverà il premio per il suo “contributo di lunga data alla democrazia parlamentare”.

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“È per me un onore, oltre che un grande piacere, comunicare che il nostro socio e Presidente d’Onore verrà insignito di questo prestigioso riconoscimento internazionale” afferma Paolo Garofalo, Presidente del Centro Studi Med. Mez.

“Con il Presidente Farrugia abbiamo avuto diversi rapporti di collaborazione – continua Garofalo – siamo stati ospiti del Parlamento maltese in diverse sedute plenarie aperte (sulla questione climatica, sulla politica delle risorse idriche e la povertà) e, qualche mese fa, abbiamo organizzato insieme con il Centro Emir Abdelkhader, un convegno internazionale sul Mediterraneo con la partecipazione di tredici Paesi dell’area mediterranea.”

Ricordiamo che Anġlu Farrugia è stato ospite ad Enna presso l’Università Kore, per un convegno sul Mediterraneo tenuto insieme al Presidente del Parlamento Siciliano Gaetano Galvagno, in occasione della Scuola di Formazione Politica “Napoleone Colajanni”, organizzata dal Centro Studi Med. Mez.

A livello internazionale, Farrugia è stato il primo presidente della sezione “Small Branches” (Piccole Sezioni) della Commonwealth Parliamentary Association, ha guidato il suo primo processo di pianificazione strategica, ha promosso la “Strategia di La Valletta” e il programma di resilienza climatica, e ha sostenuto lo sviluppo della cooperazione sui conti pubblici nell’ambito del Commonwealth.

In seno all’Unione Interparlamentare, ha ricoperto la carica di presidente del Comitato per la promozione del rispetto del diritto internazionale umanitario ed è stato membro della task force per la risoluzione pacifica della guerra in Ucraina.

“Per chi conosce bene Farrugia – afferma Garofalo – sa che questo premio è il giusto riconoscimento dell’attività politica, ma Anġlu Farrugia merita un premio per la sua grande umanità e per il suo grande amore per il Mediterraneo e la Pace nel mondo, argomenti di cui è fiero ambasciatore.”