Enna: Premio Europa “Edoardo Fontanazza” e Premio speciale “Rocco Lombardo”, ecco i vincitori

Festa dell’Europa, commemorazione di due grandi intellettuali e cerimonia di premiazione per tanti studenti ennesi questa mattina al Teatro Garibaldi di Enna. L’evento, fiore all’occhiello della settimana europea federiciana, voluto da Casa d’Europa, in collaborazione con il Centro studi “Federico II di Svevia” di Enna e con il patrocinio del Comune, ha voluto mettere al centro della scena i bambini e i ragazzi di Enna.

Protagonisti di diverse apprezzate esibizioni poetiche, teatrali e musicali, gli studenti della città sono stati infatti radunati per la cerimonia del Premio Europa “Edoardo Fontanazza” e del premio speciale “Rocco Lombardo”, con riconoscimenti in denaro.

La mattinata ha visto la partecipazione del sindaco Maurizio Dipietro, del presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione, dell’assessore comunale alla pubblica istruzione Rosalinda Campanile, dei dirigenti scolastici della città. Significativa la testimonianza di Tina Fontanazza, figlia del compianto poliedrico pedagogista Edoardo, e di Pippo Lombardo, fratello dello storico dell’arte Rocco, già referente storico della settimana federiciana, poeta e saggista: per entrambi, l’intitolazione di premi specifici per i giovani è il più grande “segnale di affetto della città verso i nostri cari che tanto si sono spesi per la cultura a Enna”.

Applausi calorosi sono stati tributati alla performance “Iliade: guerre alle guerre”, messa in scena da un gruppo di alunni della scuola media De Amicis, diretti dalla docente e regista Filippa Ilardo, su una drammaturgia creata dagli alunni, con costumi e scene a cura del docente Antonio Alessandra. Raffinate le esibizioni degli allievi del liceo musicale Colajanni esibitisi in tre diversi ensemble, flauti, clarinetti e chitarre.

Presenti anche tutti i membri della giuria dei premi Fontanazza e Lombardo, formata da Cettina Rosso, presidente della Casa d’Europa, Maria Renna, coordinatrice scuole della settimana federiciana, Elisa Di Dio, attrice e drammaturga, Adelia Martorana, pedagogista, Paola Rubino, presidente del Centro studi Federico II di Svevia. Assieme qualche mese fa avevano scelto per quest’anno il tema “Unità nella diversità. Alla corte di Federico II – Precursore della Comunità europea: musica, arte, cultura come strumento di pace e di dialogo tra culture diverse”.

“Abbiamo voluto dare un chiaro segnale e una linea comune – ha spiegato Cettina Rosso – e cioè educare al senso di appartenenza alla comunità locale, nazionale, europea e al valore della diversità nelle relazioni per l’affermazione della condivisione, della pace e dell’integrazione tra i popoli attraverso il recupero della memoria del patrimonio culturale che ha segnato la civiltà occidentale. I ragazzi partecipanti – ha aggiunto – con i loro bellissimi lavori, seguiti dai loro attenti docenti e presidi, non solo ci hanno ampiamente stupito, ma hanno dimostrato di aver incarnato pienamente il senso del messaggio”.

Per il premio Europa Fontanazza, il primo premio per le scuole superiori di secondo grado è andato alla classe IV A del liceo scientifico Farinato di Enna per la realizzazione del giornale “La Gazzetta dell’Europa” che ha messo in evidenza il sogno di una Europa federale che unisce saperi antichi e attuali. Per la giuria, “questo lavoro ha toccato argomenti complessi quali il ruolo della donna nella comunità, l’influenza di culture diverse che creano multiculturalità, con un accurato ed encomiabile il lavoro di stesura, impaginazione e grafica”.

Il primo premio per le scuole secondarie di primo grado è andato agli alunni della classe IA del plesso di scuola media Garibaldi dell’istituto comprensivo De Amicis di Enna, autori del cortometraggio “Stupor Mundi. Il sogno europeo di Federico II”. Le giurate hanno apprezzato “la testimonianza dei giovani allievi nel definire l’alta figura di Federico II, autentico ideatore di un’Europa federale dove i popoli possono vivere e crescere in giustizia e pace. Suggestiva e accurata la partecipazione della classe che, attraverso le immagini, presentano gli aspetti più significativi della vita dell’Imperatore Federico II in parallelo a quelli dell’Europa odierna”.

Premio speciale “Rocco Lombardo” conferito agli studenti della classe III D del liceo scientifico Farinato di Enna, che hanno realizzato un abito medievale femminile, corredato di accessori, un manufatto definito dalla giuria “accurato nei particolari e nel lavoro sartoriale che denota un’attenta ricerca storico-culturale sia nei colori che nella confezione delle varie parti”.

Il primo premio “Rocco Lombardo” è stato poi destinato agli alunni delle classi II A e III A del corso a indirizzo musicale della scuola media e alle quinte classi della scuola primaria dell’istituto comprensivo Neglia-Savarese per un video nato da uno studio accurato di musiche e canti che, secondo il giudizio della giuria, “trasporta l’ascoltatore in atmosfere e suggestivi paesaggi medievali con esecuzioni corti e strumentali di ottimo livello”. Gli studenti premiati si sono anche esibiti dal vivo nel corso della mattinata.

Menzione speciale all’interno del premio Lombardo agli alunni Giuseppe Amato, Paolo Mattiolo e Andrea Pagaria della classe III A del liceo scientifico Farinato di Enna per il video “Alla scoperta di Federico II” che “ha evidenziato gli aspetti più significativi della personalità dell’imperatore Federico II, il percorso storico, culturale e politico che ha determinato e caratterizzato il suo regno”.

Altra menzione speciale agli alunni della classe IV C dello stesso liceo scientifico per la realizzazione di un cortometraggio “Il sogno siciliano di Federico II”, un video giudicato “ricco di immagini, colori e musica dove si sottolinea l’amore di Federico II verso la Sicilia e i suoi abitanti”.

Una menzione speciale hanno meritato anche gli alunni delle classi I A, I B, I D, II A e III A della scuola media dell’istituto comprensivo Neglia-Savarese per un video “Alla corte di Federico II: musica, danza e poesia”, un lavoro “ben strutturato grazie alle testimonianze sia musicali che letterarie e rispecchia l’accurata ricerca svolta. Apprezzabili i manufatti realizzati”.

Una menzione speciale della giuria, in ricordo di Rocco Lombardo, è stata conferita alle studentesse Marina Avadani e Sara Lombardo della classe IV C del liceo scientifico di Enna per il loro cortometraggio dal titolo “Da sempre sognatori, per sempre bambini”, che richiama le parole di una poesia scritta dallo storico dell’arte Lombardo, autore di decine di pubblicazioni di vario genere. Secondo la giuria, “qui la poesia di Rocco viene presentata con espressiva delicatezza dalle giovani allieve e ci trasporta nel mondo straordinario e universale dell’infanzia”.

Attestati di partecipazione sono, infine, andati a Ginevra Borrello e Alessio Colajanni e alle compagne Benedetta Scelfo e Adele Vaccaro, tutti della classe III C del plesso di scuola media Pascoli dell’istituto comprensivo Santa Chiara: gli studenti hanno proposto delle riflessioni scritte sul valore della cultura molto apprezzate dalla giuria.