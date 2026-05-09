Enna, Premio dell’Europa 2026: studenti protagonisti al Teatro Neglia

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Nella mattinata di ieri, 8 maggio, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono stati protagonisti della cerimonia di premiazione, al Teatro Comunale F.P. Neglia, del Premio dell’Europa 2026, dedicato alle figure ennesi di Rocco Lombardo ed Edoardo Fontanazza.

L’iniziativa, promossa dalla Casa d’Europa presieduta da Cettina Rosso, ha goduto del prestigioso patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale.

La giornata, condotta da due studenti del Liceo Classico, Alessia Gallera e Federico Vasta, ha rappresentato il culmine di un percorso formativo e creativo. Il concorso, cui hanno preso parte vari istituti scolastici del territorio, è stato il frutto del meticoloso lavoro di coordinamento della prof.ssa Maria Renna, supportata dalla collaborazione delle prof.sse Lucrezia La Paglia e Manuela Acqua.

Le ragazze e i ragazzi coinvolti hanno presentato progetti ed eseguito sul palco diverse rappresentazioni, unendo canto, ballo, musica e recitazione, sul tema di questa XX edizione: “Uniti nella diversità. Federico II e il Sogno Europeo”.

Gli alunni dell’I.C. “De Amicis”, plesso Garibaldi, hanno portato in scena l’intensa rappresentazione “Ifigenia alla fine del mondo” (diretta dalle prof.sse Filippa Ilardo e Rosanna Di Cara e dal prof. Lucio Giunta), con un’attualizzazione della guerra di Troia.

A seguire, si sono esibiti anche alcuni studenti del Liceo Classico, frequentanti il laboratorio della curvatura curriculare di teatro e drammaturgia classica (guidati dalla Prof.ssa Loredana Paci, con la collaborazione dalla prof.ssa Daniela Colella, del prof. Piergiuseppe Battaglia e la regia a cura della Prof.ssa Elisa Di Dio), con una rappresentazione suggestiva sulle “Donne di Ilio. La dignità della sconfitta: voci dalle rovine”.

L’Istituto Professionale “Federico II” ha presentato un estratto del cortometraggio “Il grano e la parola”, girato dagli alunni nell’ambito del progetto Legalità, e curato dal docente referente Angelo Di Maria, con la collaborazione delle Prof.sse Elisa Di Dio e Paola Grancuore.

A completare il programma artistico, l’apprezzata esibizione degli alunni del Liceo Musicale (coordinati dai professori Giovanna Fussone, Sergio Adamo, Luigi Bevilacqua, Franca Bongiovanni, Samuele Cascino, Katia Giuffrida, Vincenzo Indovino e Daniele Ruta), che hanno eseguito diversi brani con il flauto traverso, violino, violoncello, chitarra, clarinetto e percussioni.

La giuria, composta da Maria Renna, Paola Rubino, Adelia Martorana, Lucrezia La Paglia, Manuela Acqua e Iole Salerno, ha assegnato i seguenti riconoscimenti per l’impegno e la qualità dei lavori presentati.

Per le scuole secondarie di primo grado, il Primo Premio è stato conferito al video sulla pace – con un’introduzione recitata, un brano rap e l’interpretazione del brano “Terra di Hamdis” da parte di alcune alunne – realizzato dalle classi 1A, 2A e 2B dell’I.C. “S. Chiara”, plesso Pascoli, e curato dalle docenti Lina Caltagirone, Loredana Santuzzi, Concetta Ingala, Paola Di Mario, e dal docente Fausto Benvegna.

Hanno vinto il Secondo Premio gli alunni della 2D dell’I.C. “De Amicis”, plesso Garibaldi, che hanno prodotto un cortometraggio sul territorio di Enna, dal titolo “L’unità nella diversità: il Sogno Europeo di Federico II”, curato dal docente referente Dario Gitto, e dai docenti Gaetano Alessandra, Davide Giardina e dalla docente Loredana Trimarchi.

Menzioni speciali anche alle classi 1B, dello stesso plesso, per il video “Federico II a Enna…Quasi un patrimonio” – tratto dal libro di Edoardo Fontanazza – e 2B, per il video “Racconti storici e fantastici su Federico II e il Sogno Europeo”. Referente di entrambi i progetti, il Prof. Gitto.

Per le scuole secondarie di secondo grado, il Primo Premio è stato conferito alla classe 3B dell’I.I.S. “Colajanni-Farinato”, Liceo Classico, per la realizzazione di un video e di una monografia dal titolo “Federico II di Svevia”, curato dalla docente referente Francesca Milano, che è intervenuta sottolineando come “le barriere del pregiudizio si abbattano solo con il dialogo e la curiosità intellettiva”.

La classe 3C dell’I.I.S. “Colajanni-Farinato”, Liceo Scientifico, ha invece vinto il Secondo Premio, con il video “Uniti nella diversità”, curato dalla docente referente Patrizia La Biunda.

Hanno ricevuto menzioni speciali anche le classi 4B e 4S del Liceo Scientifico, rispettivamente per il video “Integrazione tra i popoli alla corte di Federico” e la poesia dal titolo “Pace, pensiero che respira”. Referente, la Prof.ssa La Biunda; e la classe 2B dell’I.I.S. “Abramo Lincoln”, per il video “La pace tra i popoli” e la realizzazione di altri lavori, quali poesie, gazzette e saggi, tra cui “Il pane della pace”, “Il rispetto dell’ambiente per Federico II”, “Un solo mondo, tante voci”. Referente, la Prof.ssa Rosalba Russo.

Ilenia Giordano