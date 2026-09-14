Enna: premiati i vincitori del contest fotografico “Mani che tramandano: il valore della tradizione”

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È stata presentata alla cittadinanza la Fondazione Francesco Gagliano ETS nel corso di un incontro svoltosi nel Salone Parrocchiale “Maria SS. della Visitazione”, in Piazza Duomo a Enna.

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La scelta del luogo richiama anche un episodio legato alla figura di Francesco Gagliano: nel 2012, nella stessa sala, il maestro effettuò il restauro del cuoio dei “bajardi” della Nave d’oro, il fercolo portato in processione ogni anno dai membri della Confraternita Maria SS. della Visitazione.

All’incontro hanno preso parte Mons. Vincenzo Murgano, parroco della Collegiata Chiesa Madre; Katia Randazzo, assessore alla Cultura, agli Eventi e ai Servizi Pubblici Locali del Comune di Enna; Francesco Luca Ballarò, esperto del culto mariano; Angelo Campione, rettore della Confraternita Maria SS. della Visitazione; e Salvatrice Maria Gagliano, presidente della Fondazione Francesco Gagliano ETS.

La Fondazione, costituita nel dicembre 2025 con l’obiettivo di proseguire l’eredità etica e sociale di Francesco Gagliano, ha illustrato alcune delle iniziative sulle quali intende lavorare.

«La Fondazione, creata a dicembre, è oggi nel pieno delle sue attività e abbiamo già diverse iniziative in cantiere rivolte soprattutto al sostegno delle fasce di popolazione meno fortunate», ha dichiarato la presidente Salvatrice Maria Gagliano durante il suo intervento. «Stiamo lavorando a progetti concreti come la realizzazione di un ambulatorio sociale, un’aula studio attrezzata con postazioni internet e PC per i ragazzi e un servizio strutturato di assistenza e supporto agli anziani soli. Questo contest fotografico ha un significato profondo perché segna l’inizio di un cammino ambizioso, per il quale avremo un grande bisogno del sostegno e dell’apporto dell’intera comunità ennese».

Nel corso dell’incontro si è svolta anche la premiazione del contest fotografico “Mani che tramandano: il valore della tradizione”, dedicato alla memoria, alla devozione e alla trasmissione dei saperi.

Il primo premio è stato assegnato ad Alessio D’Alù, con la motivazione di «aver fermato in uno scatto la bellezza di mani che custodiscono il passato, danno vita al presente e tramandano il futuro».

La giuria ha inoltre attribuito due menzioni speciali: ad Andrea Presti, «per aver interpretato, con intensità e delicatezza, un gesto in cui fede, memoria e tradizione si intrecciano», e a Luigi Nicotra, «per aver immortalato la bellezza di un sapere che passa di mano in mano, custodito nei gesti semplici e nello sguardo di chi osserva, impara e tramanda».

Un riconoscimento è stato infine consegnato al fotografo Biagio Virlinzi, che nel 2012 documentò le fasi del restauro dei bajardi eseguito da Francesco Gagliano.

Al termine dell’incontro, la presidente ha annunciato che nei prossimi giorni gli scatti partecipanti al concorso saranno pubblicati sui canali ufficiali della Fondazione.