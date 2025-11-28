Enna premiata per la raccolta differenziata: ottiene 113 mila euro dalla Regione

PUBBLICITÀ

Solo qualche giorno dopo le ottime notizie giunte sul tema della TARI, arriva un altro positivo risultato riguardante la virtuosa gestione dei rifiuti nella città di Enna.

Grazie, infatti, all’ottimo risultato ottenuto in tema di percentuale di raccolta differenziata, che nel 2024 si è attestata al 68,63%, il Comune ha ottenuto dal Governo Regionale una premialità pari a euro 113.417,73.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Maurizio Dipietro che sottolinea come questo risultato, che negli anni è un dato consolidato, sia stato raggiunto grazie alla fondamentale collaborazione dell’intera comunità cittadina e all’ottimo lavoro svolto da EcoEnnaServizi in tutte le sue componenti.