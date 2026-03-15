Enna premiata a Roma come Comune Plastic Free 2026

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Ieri mattina a Roma il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha ritirato il premio di Comune Plastic Free 2026.

Il premio è stato assegnato a soli 20 comuni siciliani su 391. Enna, unico capoluogo siciliano premiato insieme a Caltanissetta, ha ottenuto il riconoscimento grazie agli ottimi risultati conseguiti nelle politiche e nelle azioni adottate dal Comune per limitare l’utilizzo della plastica e contrastare la diffusione dei rifiuti in materiale plastico.

“Voglio ringraziare – ha dichiarato il Sindaco Dipietro – tutta la cittadinanza per la collaborazione, la governance e gli operatori della Società EcoEnnaServizi e l’associazione Plastic Free di Enna nella persona del referente provinciale Giuseppe Piazza e di tutti i volontari”.