Nel quadro delle misure precauzionali volte a contrastare la diffusione del Coronavirus, si informa che presso la Prefettura di Enna è disposta la sospensione temporanea del ricevimento del pubblico.

È in ogni caso garantito, a beneficio dell’utenza interessata, un servizio telefonico al numero 0935/522111 per concordare eventuali appuntamenti per la consegna di atti.