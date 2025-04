Enna: Prefettura, si è insediato il nuovo capo di gabinetto

PUBBLICITÀ

Si è insediato presso la Prefettura di Enna il nuovo Capo di Gabinetto, Viceprefetto aggiunto Biagio Spoto.

Nato ad Acireale, in provincia di Catania, il dr. Spoto è laureato in Scienze Politiche e ha altresì conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Pensiero politico e istituzioni nelle società mediterranee”.

Dal 2018 ha prestato servizio come funzionario amministrativo altamente specializzato presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania. Nominato Consigliere di Prefettura con D.M. 18 agosto 2023, ha concluso positivamente il periodo di formazione presso la sede didattico-residenziale dell’Amministrazione dell’Interno “Carlo Mosca”, svolgendo il tirocinio operativo prima presso l’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero e successivamente presso la Prefettura di Catania.

Nominato Viceprefetto aggiunto il 6 novembre 2024, ha proseguito il proprio incarico in missione presso la Prefettura di Catania prima dell’attuale designazione presso la Prefettura di Enna.

Il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, ha dato il benvenuto al neo Capo di Gabinetto al quale ha formulato gli auguri di buon lavoro, nonché di una proficua e reciproca collaborazione nell’interesse dell’Amministrazione.