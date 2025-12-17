Enna: potenziato il servizio cambio medico

PUBBLICITÀ

A seguito di un non prevedibile incremento temporaneo delle richieste di cambio medico per l’utenza del Distretto di Enna, l’ASP è prontamente intervenuta, presso lo sportello cambio medico del Poliambulatorio EX Inam di Enna, per fronteggiare la situazione di emergenza e garantire il miglior servizio possibile alla cittadinanza.

PUBBLICITÀ

Per agevolare tutti i cittadini che necessitano di effettuare il cambio del medico di medicina generale ed evitare disagi e lunghe attese, l’Azienda ha immediatamente organizzato le seguenti aperture straordinarie degli uffici siti ad Enna in via Calascibetta n. 1 (ex INAM) piano terra.

PUBBLICITÀ

Questo il calendario delle aperture straordinarie: Mercoledì 17 dicembre ore 8:30 – 12:30; Giovedì 18 dicembre ore 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:30; Venerdì 19 dicembre ore 8:30 – 12:30; Lunedì 22 dicembre ore 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:30; Martedì 23 dicembre ore 8:30 – 12:30; Lunedì 29 dicembre ore 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:30; Martedì 30 dicembre ore 8:30 – 12:30.

L’ASP di Enna ha inoltre potenziato il servizio di cambio medico online per offrire un’alternativa comoda e veloce ed evitare l’afflusso agli sportelli. È possibile effettuare il cambio medico comodamente da casa utilizzando il servizio digitale seguendo la procedura: scaricare la modulistica dal sito: https://www.aspenna.it/2020/10/01/16350/ ; compilare il modulo; inviarlo all’indirizzo email: cambiomedico.enna@asp.enna.it