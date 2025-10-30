Enna: potenziati i collegamenti FlixBus in vista delle festività natalizie

PUBBLICITÀ

In vista delle festività natalizie, FlixBus ha annunciato un potenziamento dei collegamenti da e per Enna. A partire da lunedì 15 dicembre, la compagnia aumenterà la frequenza delle corse giornaliere verso Roma, Napoli e Villa San Giovanni, con due viaggi al giorno attivi per ciascuna destinazione.

L’incremento dei collegamenti con la Capitale offrirà maggiori possibilità di spostamento ai pendolari e ai fuorisede che rientreranno in Sicilia per le festività. Le corse notturne partiranno da Roma Tiburtina alle 20:10 con arrivo a Enna alle 8:45, presso il terminal di Enna Bassa in via Leonardo da Vinci.

Saranno potenziati anche i collegamenti interni all’isola: da dicembre, i servizi tra Enna e Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina e l’aeroporto di Catania avranno due corse giornaliere. L’aeroporto di Fontanarossa sarà raggiungibile ogni giorno la mattina presto, con un tempo di percorrenza di circa un’ora.

Villa San Giovanni si conferma inoltre come punto di interconnessione con altre destinazioni del Sud Italia, tra cui Salerno, Bari e Taranto.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’ampliamento dei collegamenti potrà contribuire a facilitare la mobilità regionale e i flussi turistici verso Enna e il suo territorio.

FlixBus ha infine ricordato che i propri mezzi utilizzano veicoli con standard ambientali più efficienti rispetto all’auto privata, con un’emissione media di 27,8 g di CO₂ per km.