Enna: potatura alberi, sabato divieto di sosta in un tratto di via Roma e piazza Umberto

In occasione dei lavori di potatura delle essenze arboree siti in Piazza VI Dicembre, con ordinanza n. 12 del 12/01/2026, è stata disposta l’istituzione, per il giorno 17/01/2026, dalle ore 07.00 alle ore 17.00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto temporaneo di sosta veicolare con rimozione forzata in ambo i lati del tratto di via Roma compreso tra l’ingresso della chiesa S. Marco (lato ex Scuola Media “Pascoli”) e l’intersezione con via S. Girolamo, nonché in tutta la piazza Umberto.

A comunicarlo il Comando della Polizia Locale di Enna.