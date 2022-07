Enna: posto di dirigente amministrativo al Comune, archiviato l’esposto sulla procedura di selezione

Il dipartimento regionale delle autonomie dell’assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha deciso di archiviare il fascicolo relativo all’esposto sulla procedura di selezione ai sensi dell’art.110, comma 1, del TUEL, per la copertura del posto di n. 1 dirigente amministrativo a tempo determinato da assumere presso il Comune di Enna, prodotto da un concorrente risultato non vincitore.

A darne notizia il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, che esprime soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda e dichiara che “l’Ufficio Ispettivo, nel darci ragione, certifica, qualora ve ne fosse ancora necessità, le qualità e il rispetto delle regole dell’azione amministrativa della mia Giunta e conferma la giusta via maestra da me intrapresa nel portare avanti ed a conclusione i tanti concorsi che hanno, in questi anni, arricchito gli uffici comunali di nuovo personale, giovane, preparato e al servizio dei cittadini”.

“Iter trasparenti e legalità – conclude il primo cittadino ennese – sono sempre stati attuati in tutte le azioni portate avanti dalla mia Amministrazione.”

L’ufficio Ispettivo del Servizio 3 – Coordinamento attività di Vigilanza e controllo sugli Enti Locali, ha rigettato le accuse sui presunti profili di illegittimità presenti nell’esposto, accogliendo appieno e facendo proprie le tesi difensive prodotte dagli uffici del Comune di Enna.