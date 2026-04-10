Enna: Poste Italiane incontra le istituzioni locali

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Rafforzare la sinergia operativa tra Poste Italiane e istituzioni locali: con quest’obiettivo è stato organizzato stamattina, nella sede della Provincia di piazza Garibaldi a Enna, l’incontro tra l’Azienda e le amministrazioni locali.

Presenti il presidente del libero consorzio Piero Capizzi, nove sindaci del territorio e alcuni rappresentanti aziendali regionali, fra cui il responsabile relazioni istituzionali Davide Tusa e i responsabili recapito Carlo di Pasquale e Alfonso Morreale.

Proficuo il confronto sulle tematiche del servizio postale che impegneranno sia Poste Italiane sia le amministrazioni locali in azioni sinergiche per il monitoraggio e il miglioramento del recapito, anche grazie agli interventi sulla toponomastica in atto.

È stata infine ribadita la massima attenzione dell’Azienda alle esigenze del territorio provinciale, confermando l’impegno a garantire il servizio di recapito anche mediante l’attivazione, ove necessario, delle più opportune soluzioni organizzative a supporto delle realtà locali

A margine del tavolo di confronto le parti hanno rinnovato l’impegno reciproco a un costante dialogo e a una sempre più proficua collaborazione sulle future azioni concordate e da intraprendere.