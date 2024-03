Enna: Poste Italiane, annullo dedicato all’anniversario della fondazione del Museo delle Confraternite

PUBBLICITÀ

In occasione delle celebrazioni per la Settimana Santa e per il primo anniversario dalla fondazione del Museo delle Confraternite a Enna, Poste Italiane mercoledì 27 marzo attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “SETTIMANA SANTA – 1° ANNIVERSARIO FONDAZIONE MUSEO CONFRATERNITE” richiesto dall’Associazione Bottega Culturale – Isole dell’entroterra Siciliano.

Nello stesso giorno dalle ore 9 alle 14.30 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita in piazza Umberto I a Enna.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Enna.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it/index.html.