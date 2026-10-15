Enna, possibili disservizi idrici in città per i lavori in via Sant’Agata e corso Sicilia

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Possibili disservizi nell’erogazione idrica nel Comune di Enna a causa dei lavori di scavo e posa dei cavi elettrici in via Sant’Agata e corso Sicilia. A comunicarlo è AcquaEnna, che segnala come durante gli interventi si siano già verificate diverse rotture delle tubazioni idriche e come ulteriori criticità potrebbero verificarsi nel corso dei lavori.

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Per questo motivo, nell’abitato ennese potrebbero registrarsi disservizi non prevedibili nella distribuzione dell’acqua.