Enna: porte del Duomo chiuse, turisti delusi

Enna città turistica e della cultura. Uno slogan che circola da diversi mesi ormai, se non anni, nel capoluogo, ma a quanto pare destinato a rimanere tale.

Il Duomo, chiesa madre della città, luogo di pace dell’Unesco, monumento nazionale, gioiello d’arte invidiato in tutta la Sicilia, e non solo, continua a rimanere chiuso a cavallo dell’ora di pranzo, orientativamente tra le ore 13 e 15,30. E ciò avviene ormai da diversi anni. Una situazione davvero inaccettabile dato che stiamo parlando di uno dei monumenti più visitati e più rappresentativi della città.

Oggi addirittura il monumento è stato chiuso ancora prima delle ore 13, e questo ha suscitato la delusione di decine di turisti che sono stati costretti a proseguire il loro tour altrove.

Tanti i quesiti ad oggi senza risposta. Tra questi, esiste un serio progetto di rilancio turistico della città? C’è l’interesse istituzionale, di chi di competenza, affinché ciò avvenga? Siamo pronti a fare il salto di qualità culturale?

A noi purtroppo sembra di no.

Filippo Occhino