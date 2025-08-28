Enna: “Porte aperte all’Aleteia” con il workshop Psicologo 4.0

PUBBLICITÀ

Ritorna “Porte aperte all’Aleteia”, il tradizionale appuntamento estivo organizzato dall’Istituto, con quattro giornate di workshop, ciascuna dedicata a una materia diversa e condotta dai suoi docenti.

Stamane, presso l’auditorium Guidano in via Alighieri n. 1, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, si terrà a ingresso libero il workshop dal titolo suggestivo “Psicologo 4.0”, tenuto dal direttore, professore Tullio Scrimali, con un chiaro riferimento alla rivoluzione che sta interessando la figura dello psicologo, con l’acquisizione in tutti gli ambiti di lavoro, di nuove e tecnologiche competenze.

Il professore Scrimali, sempre all’avanguardia nell’ambito della ricerca e della didattica in psicologia, psichiatria, psicoterapia, ha dunque sviluppato questo nuovo concetto.

Ma cosa intendiamo per “Psicologi 4.0”? Nella storia breve della psicologia clinica – perché comincia della metà dell’Ottocento – si possono individuare quattro fasi evolutive: la prima che comincia con Freud e con la Psicoanalisi; la seconda all’inizio del Novecento con la Terapia Comportamentale di Pavolov, Watson e Skinner; la terza con la Psicoterapia Cognitiva di Beck and altri e la quarta rivoluzione a cui il professore Scrimali sta danno un importante contributo è quella che comporta l’acquisizione della biocibernetica, dell’informatica, dell’intelligenza artificiale e in particolare, con la figura dello psicologo 4.0. In particolare – come Scrimali stesso spiega – ha sviluppato delle strumentazioni rivoluzionarie come il “MindLabSet”, in grado di affiancarsi al lavoro dello psicologo clinico, consentendo di acquisire dati sulle condizioni emotive, altrimenti non disponibili. Un altro aspetto importante di questa rivoluzione è quella concernente l’introduzione della fitoterapia molecolare. Anche in questo caso, come si vedrà nella giornata di oggi, il professore Scrimali ha sviluppato un nuovo sistema terapeutico basato su un prodotto vegetale chiamato NegEnt, da entropia negativa in libera vendita come dispositivo medico e che quindi potrà essere prescritto, consigliato dallo psicologo clinico.

Nell’ambito del workshop si farà dunque il punto su come oggi lo psicologo clinico possa avvalersi di strumenti elettronici, fitofarmaceutici, informatici per raggiungere una nuova dimensione.

“Freud lasciamolo riposare in pace, è stato un grande genio, ma è inammissibile anche se purtroppo ancora succede che ci siano psicologi 1.0, che cercano di curare i pazienti con gli strumenti da lui sviluppati”, commenta.