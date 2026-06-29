Enna, “Porta un libro con te”: Luigi La Rosa presenta “A Parigi con gli impressionisti”

PUBBLICITÀ

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva con “Porta un libro con te”, l’iniziativa dell’Associazione Libri&Altrove coordinata dal prof. Pippo Lombardo. Martedì 30 giugno 2026, alle ore 18:00, alla Mediateca Comunale di Enna “Casa di Giufà”, a Enna Bassa, sarà ospite lo scrittore Luigi La Rosa, che presenterà il suo libro “A Parigi con gli impressionisti”.

PUBBLICITÀ

L’appuntamento rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

PUBBLICITÀ

Luigi La Rosa vive tra Catania e Parigi ed è scrittore, editor e docente di scrittura creativa. Ha pubblicato diversi romanzi e volumi dedicati alla capitale francese, collaborando anche con Touring Club per la sezione artistica di due Guide Verdi su Parigi.

“A Parigi con gli impressionisti” accompagna il lettore in un viaggio nella città francese attraverso i capolavori e le vicende dei grandi maestri dell’Impressionismo. Parigi diventa così il luogo di una promenade estetica e interiore, in cui arte, bellezza, malinconia e solitudine si intrecciano in un percorso di scoperta.

A dialogare con Luigi La Rosa saranno Elisa Di Dio, scrittrice, drammaturga e attrice, e Loredana Trovato, docente all’Università di Messina. Nel corso dell’appuntamento sono previste letture a cura degli allievi del laboratorio teatrale di Biblioinsieme, che contribuiranno ad arricchire la presentazione con momenti dedicati alla parola e all’interpretazione.

L’ingresso è libero.