Enna, “Porta un libro con te”: alla Biblioteca comunale incontro con l’egittologo Enzo Alibrandi

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Si terrà domani, giovedì 4 giugno 2026, dalle ore 18 alle ore 20, presso la Biblioteca comunale di Enna, l’incontro “Porta un libro con te”, con ospite l’egittologo Enzo Alibrandi, autore del volume “I pesci nell’antico Egitto”, edito da Silva Editore. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Nel corso dell’appuntamento, Enzo Alibrandi presenterà il suo lavoro dedicato al ruolo e alla rappresentazione dei pesci nell’antico Egitto, offrendo al pubblico un approfondimento tra storia, cultura, simboli e vita quotidiana della civiltà egizia. Alibrandi, siciliano, è archeologo, egittologo e ittiologo.

A dialogare con l’autore sarà Pippo Lombardo, presidente dell’associazione Libri&Altrove e promotore delle iniziative “Porta un libro con te”, in un incontro pensato per promuovere la lettura, la conoscenza e il confronto culturale all’interno degli spazi della biblioteca.