Enna: Popolari e Autonomisti, Raffaele Lombardo per l’apertura della campagna elettorale

Raffaele Lombardo fa tappa a Enna domenica per presenziare all’apertura della campagna elettorale della lista Popolari e Autonomisti in provincia di Enna e per sostenere le candidature all’Ars di Francesco Colianni e Francesca Annamaria Gemmellaro. L’appuntamento è alle ore 10,30 in Sala Cerere, in piazza Vittorio Emanuele, a Enna alta. Saranno presenti sindaci e amministratori della provincia di Enna, assieme a sostenitori e simpatizzanti.

L’incontro sarà la sede per illustrare il programma politico, gli obiettivi e le linee programmatiche della lista “Popolari e autonomisti”, offrendo un focus sulla provincia di Enna. Previsto servizio di traduzione Lis.