Enna, Polizia Stradale: Filippo Cozzo è il nuovo comandante

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Dal 7 settembre il Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Filippo Cozzo è il nuovo Comandante della Sezione Polizia Stradale di Enna, assegnato a seguito di avvicendamenti disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

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Il Dott. Filippo Cozzo, laureato in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione legale, già appartenente ai ruoli dell’Amministrazione, nel 2022 ha superato il concorso per Commissario della Polizia di Stato e dopo aver frequentato a Roma il corso biennale di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, e conseguito un master universitario di secondo livello sul Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza, nel settembre 2024 viene assegnato alla Questura di Caltanissetta, dove viene nominato Funzionario addetto presso la Squadra Mobile, dirigente della Sez. III (reati contro la persona) e della sez. IV (reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione).

Il Questore di Enna, dr. Cono Incognito, nell’accogliere il neo dirigente della Sezione Polizia Stradale di Enna gli ha rivolto gli auguri per il nuovo incarico.