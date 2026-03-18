Enna, Polizia Penitenziaria: al Teatro Neglia le celebrazioni per il 209° anniversario del Corpo

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Si celebrerà il 19 marzo, a Enna e Caltanissetta, il 209° Annuale di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. Le celebrazioni provinciali si terranno presso il Centro Culturale Polivalente “Michele Abbate” di Caltanissetta e il Teatro Comunale “F.P. Neglia” di Enna.

L’anniversario del Corpo viene celebrato quest’anno in forma solenne a Napoli, in piazza del Plebiscito, al termine di quattro giornate, dal 14 al 18 marzo, con la “Città della Legalità”, un percorso articolato in 11 stand tra esposizioni, dimostrazioni ed esibizioni, pensato per fare conoscere ai visitatori i compiti, il ruolo e le specialità della Polizia Penitenziaria.

Nel comunicato diffuso dal Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, il segretario nazionale Rosario Mario Di Prima sottolinea che “la Polizia Penitenziaria non è solamente carcere ed eventi critici, vero è che soffre una forte carenza di personale e che gli eventi critici all’interno delle carceri monitorati per il 2025 sono stati numerosissimi, come anche le aggressioni, le minacce, gli oltraggi, gli incendi, gli autolesionismi, i suicidi, i tentativi di suicidio, le evasioni, le sommosse, i danneggiamenti, i sequestri di persona, le resistenze, gli attacchi collettivi”.

Di Prima aggiunge: “Tutto ciò che definisce la vita reale del personale del Corpo. Tutto ciò che pesa sulle spalle della Polizia Penitenziaria. Tutto ciò che le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria riescono a fronteggiare quotidianamente e, il più delle volte a salvare vite umane”.

Il sindacato evidenzia inoltre il significato istituzionale dell’appuntamento del 19 marzo, definendolo “appuntamento di grande rilievo istituzionale che unisce momenti solenni e iniziative divulgative”. E ancora: “E’ l’occasione importante per valorizzare il ruolo fondamentale svolto dal Corpo nella sicurezza del Paese, nella gestione del sistema penitenziario e nella promozione della cultura della legalità”.

Nel prosieguo della nota, Di Prima sottolinea il valore simbolico e operativo della ricorrenza: “E’ il momento in cui si riconoscono l’identità, la funzione e la realtà operativa delle donne e degli uomini che garantiscono la sicurezza del Paese all’interno degli istituti penitenziari. E’ il giorno in cui il Corpo è guardato in profondità, finalmente, senza filtri e senza narrazioni di comodo. E’ il momento in cui si mette in risalto il ruolo della Polizia Penitenziaria, nell’azione del trattamento e nel difficile compito di reinserimento sociale del reo. E’ il momento in cui si da visibilità al grande senso di umanità delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria”.

Il comunicato richiama anche l’attenzione sulle attività svolte dal Corpo sia all’interno sia all’esterno degli istituti penitenziari, dal Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA ai reparti specializzati GOM, NIC, GIO e USPeV, fino ai servizi di traduzione e piantonamento, al servizio cinofili, al servizio di Polizia Stradale, al servizio a cavallo, al servizio navale, ai sistemi antidrone, alla Banda musicale del Corpo e agli atleti del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, protagonisti anche alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

In conclusione, “il SiNAPPe esterna il proprio compiacimento per le funzioni svolte e formula gli auguri alle donne e agli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria per il 209° anniversario”.