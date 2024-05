Enna: Polizia Locale, rivendicazioni del personale per migliorare l’organizzazione del lavoro

PUBBLICITÀ

Si è svolta lunedì scorso l’assemblea del personale Polizia Locale del Comune di Enna.

PUBBLICITÀ

“E’ emerso grave disorientamento tra il personale per l’organizzazione del lavoro – comunica il responsabile territoriale provinciale CSA Enna Domenico La Spina – e dopo ampio ed approfondito dibattito che ha visto numerosi interventi sono emerse le seguenti rivendicazioni: immediata informazione documentale alla O.S. CSA sulla liquidazione della indennità di turnazione anno 2023; programmazione periodica della turnazione del personale nel rispetto del CCNL con conseguente liquidazione della relativa indennità; adeguamento indennità di servizio esterno ai valori del CCNL 2019/2021; confronto su utilizzo lavoro straordinario e attribuzione budget adeguato alle esigenze imprevedibili dei servizi della Polizia locale; applicazione art. 30 comma 5 lettera d) per il personale che presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale; attivazione confronto art. 5 comma 3 lettera a) CCNL 2019/2021 per riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali; predisposizione Piano miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia locale 2024/2026 ex art. 13 L,R, 17/90 e smi; definizione delle competenze proprie della Polizia locale; fornitura vestiario”.

La CSA Enna ha chiesto immediato incontro all’amministrazione comunale con l’obiettivo di contribuire alla risoluzione delle problematiche e comunica che “al permanere dell’attuale situazione si riserva di intraprendere le azioni che riterrà opportune a sostegno della vertenza per i diritti del personale”.