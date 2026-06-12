Enna, polizia giudiziaria e riforma Cartabia: incontro formativo all’Asp

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Si è concluso con grande partecipazione l’incontro formativo dal titolo “Tecniche e atti di Polizia Giudiziaria alla luce della riforma Cartabia”, tenutosi martedì 9 giugno 2026 presso la Saletta Convegni “S.Pre.S.A.L.” di Via Messina, nel vecchio Ospedale di Enna.

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L’evento, organizzato nell’ambito delle “Pillole di Sicurezza e Igiene sul Lavoro” promosse dall’ASP di Enna, ha rappresentato un momento di crescita professionale per gli Operatori Medici, i Medici Veterinari e i Tecnici della Prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione, confermando ancora una volta quanto sia centrale l’aggiornamento continuo in materie di tale rilevanza giuridica e operativa.

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L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal Dott. Valentino Gallina, Dirigente dell’Area delle Professioni Tecniche della Prevenzione della V.I. dell’ASP di Enna, e dal Prof. Ermanno Vitale, Direttore del UOC S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Enna e docente all’Università “Kore” di Enna, con il coordinamento scientifico condiviso tra gli stessi Gallina e il Dott. Andrea Santangelo.

Al centro dei lavori, i temi più rilevanti introdotti dalla riforma Cartabia nel quadro delle attività ispettive e di controllo svolte dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria operanti nei Dipartimenti di Prevenzione: dall’inquadramento normativo di riferimento alla qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, passando per l’analisi dei casi studio, degli atti di P.G. e della piattaforma web di riferimento.

Tutti i contributi scientifici sono stati curati dal Dott. Andrea Santangelo, Tecnico della Prevenzione A.L.L. e Ufficiale di Polizia Giudiziaria presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania, mentre la Dott.ssa Anna Rita Lipari, Tecnico della Prevenzione e Referente Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell’ASP di Enna, ha illustrato le funzionalità della piattaforma web, strumento sempre più centrale nella gestione documentale delle attività di vigilanza.

Il dibattito ha offerto ai presenti l’opportunità di approfondire le tematiche trattate e di confrontarsi su casistiche concrete, dando vita a un dialogo vivace e costruttivo tra professionisti di diversa estrazione e competenza.

Una giornata che ha saputo coniugare rigore scientifico e utilità pratica, rispondendo a un bisogno formativo reale e avvertito dalla comunità professionale.

L’ottima risposta dei partecipanti testimonia non solo l’attualità dei temi trattati, ma anche la capacità dell’ASP di Enna di porsi come punto di riferimento nel panorama della formazione nel settore della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.