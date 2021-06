Enna: Polizia, dopo 42 anni di servizio lascia il Commissario Capo Anzalone

Dal 1° luglio 2021 il Commissario Capo della Polizia di Stato dr. Giuseppe Luigi Anzalone, Capo di Gabinetto della Questura di Enna, lascerà il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Il dr. Anzalone lascia l’incarico dopo 42 anni di servizio, molti dei quali trascorsi con funzioni di responsabilità presso le D.I.G.O.S. di Roma ed Enna, l’Ufficio Immigrazione, la Divisione Polizia Amministrativa, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e, per ultimo, quale Capo di Gabinetto, Portavoce e Referente per la Comunicazione della Questura di Enna. Laureato in giurisprudenza, titolato Scuola Forense e abilitato all’esercizio della professione di avvocato, ha frequentato numerosi corsi professionali tra i quali quelli in giornalismo, ordine pubblico, tecniche investigative e criminologia. Molti i riconoscimenti e le onorificenze conferiti per meriti di servizio dalla Presidenza della Repubblica, dal Capo della Polizia e dalla Magistratura. Ha espletato attività didattica interna ed esterna su materie giuridiche e ha prodotto diversi articoli pubblicati su riviste specialistiche. Impegnato anche nel sociale.

In sua sostituzione il Questore di Enna, dr. Corrado Basile, ha nominato temporaneamente l’attuale Dirigente D.I.G.O.S., Commissario Capo della Polizia di Stato dr. Dario Infurna. Laureato in giurisprudenza, con master in scienze della sicurezza e abilitato all’esercizio della professione forense, è entrato in Polizia nel 2017 quale vincitore del concorso pubblico per Funzionari. Ha avuto nel passato anche l’incarico di Dirigente l’Ufficio Immigrazione.

A settembre, completato il tirocinio operativo, tale incarico verrà assunto dal Commissario della Polizia di Stato dr. Michelangelo Di Pollina. Laureato in economia e commercio, con master in diritto, organizzazione e gestione della sicurezza, è entrato in Polizia nel 1999, prestando servizio in provincia di Reggio Calabria e presso la Questura di Enna in diverse articolazioni anche con incarichi di responsabilità. Vincitore nel 2019 del concorso pubblico per Funzionari, a seguito del quale sta completando il tirocinio operativo a Enna. Diversi i riconoscimenti conseguiti per lodevoli attività di servizio.

Il Questore nell’augurare buon lavoro a detti Funzionari non può non rivolgere un affettuoso ringraziamento grato e sentito al dr. Giuseppe Luigi Anzalone che, con il suo apporto, sempre pronto, puntuale e di elevato livello professionale, ha contribuito non poco all’operato della Polizia di Stato di Enna sempre più votata al servizio del cittadino.