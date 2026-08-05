Enna, Polizia di Stato e Protezione civile incontrano i giovani del campo scuola

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Oggi, nella sede della Protezione civile di Enna, il personale della Questura e della Polizia Stradale ha incontrato i giovani partecipanti al campo scuola.

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Durante l’incontro sono stati illustrati i compiti della Polizia di Stato e il rapporto di collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Al centro del confronto, il ruolo della sicurezza partecipata, della Protezione civile e del presidio del territorio in caso di emergenze.

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L’attenzione si è concentrata in particolare sugli interventi necessari durante calamità naturali o eventi provocati dall’attività umana, come rischi di inquinamento, interruzioni delle comunicazioni e situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

I partecipanti hanno seguito l’incontro con interesse e rivolto diverse domande agli operatori. Sono state approfondite anche l’organizzazione delle associazioni di volontariato e le modalità di intervento a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, in coordinamento con le autorità di Protezione civile e con le altre forze coinvolte, tra cui la Polizia di Stato.