Enna: Polizia, consegna della sciarpa tricolore ai commissari del ruolo direttivo

Nella mattinata di ieri, nel corso di una cerimonia svoltasi presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, ha consegnato le Sciarpe Tricolori ai Commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, nominati con decorrenza 1 gennaio 2023.

Analoga cerimonia si è svolta in tutte le Questure d’Italia collegate in videoconferenza, e così anche presso la Questura di Enna dove il Vicario del Questore, Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Alessandro Milazzo, ha consegnato le Sciarpe Tricolori al Commissario della Polizia di Stato Mario Rotondo in servizio presso la locale Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, al Commissario della Polizia di Stato Giuseppe La Rosa in servizio presso il Commissariato distaccato di Piazza Armerina e al Commissario della Polizia di Stato Giuseppe Cammarata in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Enna. A loro vanno i più sinceri auguri della Questura di Enna.