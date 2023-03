L’ingresso del Poliambulatorio Ex Inam situato a Enna Alta in via Calascibetta sarà chiuso da martedì 21 a venerdì 24 marzo per lavori di sistemazione dello scivolo che ne consente l’accesso facilitato. Nei giorni indicati sarà possibile accedere agli uffici e agli ambulatori dello stabile, compresa guardia medica e punto di primo intervento pediatrico, dall’entrata situata in viale Diaz n. 49. L’Asp di Enna si scusa per gli eventuali e temporanei disagi.

