Enna: polemica sugli alberi tagliati alla Villa Torre di Federico, interviene l’assessore Vasco

Fanno discutere gli alberi tagliati alla Villa Torre di Federico a Enna Alta. Da giorni le motoseghe sono in azione per capitozzare e abbattere alcuni alberi storici, lasciando attoniti diversi cittadini, che si sono chiesti il motivo di tali interventi. Sulla questione è intervenuto l’assessore Giancarlo Vasco.

“Innanzi tutto mi preme rassicurare la cittadinanza relativamente agli interventi di messa in sicurezza dell’area della Villa Torre di Federico” dichiara l’assessore con delega al verde pubblico Giancarlo Vasco, che spiega come “tutti gli interventi sono stati effettuati dopo un attento esame ed un confronto con i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, degli Agronomi e della Forestale ed hanno riguardato essenze arboree giudicate pericolose per la pubblica incolumità”.

L’esponente dell’amministrazione Dipietro poi conferma l’obbiettivo “di riaprire la Villa entro la prossima settimana e, nel frattempo, sarà avviato uno studio approfondito su altre sei essenze arboree che si spera di non dovere tagliare”.

“In ultimo rinnovo l’impegno già reso noto – conclude Vasco – ovvero quello relativo alla sostituzione degli alberi tagliati con essenze arboree più idonee al verde pubblico, rispettando le tempistiche naturali”.