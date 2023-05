Enna: Pnrr, l’ex Provincia cerca un tecnico e un esperto amministrativo

Anche il Libero Consorzio comunale di Enna, come la quasi totalità degli enti locali, è costretto a fare i conti con la mancanza di personale, altamente specializzato, che non si concilia con l’esigenza di portare a compimento i progetti già finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR.

Per questa ragione, sulla base di quanto introdotto dalla legge di conversione n.79/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”, il Libero Consorzio ha potuto procedere direttamente alla selezione e alla successiva contrattualizzazione di professionisti di alta specializzazione, sulla base di uno schema di contratto-tipo, predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

A tal fine sono stati pubblicati sulla pagina istituzione dell’ente due avvisi, di cui uno per la selezione di un tecnico esperto di opere pubbliche, ingegnere o architetto, profilo senior, e l’altro per la selezione di un esperto nel settore giuridico-amministrativo, profilo senior. Per entrambi si tratta di conferimento di incarico da finanziare nell’ambito del Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 /2020 – Iniziativa “Professionisti al Sud”.

Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale «InPA» disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it. Per la partecipazione alla procedura selettiva il candidato dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 del 1 giugno 2023, ossia dieci giorni dopo alla pubblicazione dell’avviso sul portale unico del reclutamento “InPA”.