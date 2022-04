Enna: Pnrr, giornata di studio organizzata dall’ordine degli architetti

L’ordine degli architetti di Enna organizza una giornata di studio dal titolo “Next Generation EU – PNRR – Le sfide e le opportunità per città e territori”, che si terrà domani, sabato 9 aprile, alle ore 10 presso “L’Urban Center”, ex convento dei frati cappuccini di Enna.

La giornata di studio, inserita all’interno di una programmazione interprovinciale, organizzata in collaborazione con l’ordine degli architetti di Siracusa, si pone come obiettivo l’apertura di un focus sullo stato di attuazione del PNRR, sulle opportunità che sono in campo e sulle sfide che attendono sia a livello nazionale che regionale.

Saranno presenti relatori e ospiti d’eccezione, sindaci e dirigenti degli uffici tecnici comunali dei comuni della provincia di Enna e presidenti degli ordini degli architetti siciliani. Le conclusioni della giornata sono state affidate al senatore Fabrizio Trentacoste e al sottosegretario alle infrastrutture e mobilità sostenibile Giancarlo Cancelleri.

“Ci sono delle grandi opportunità – ha spiegato Sebastiano Fazzi, presidente dell’ordine di Enna – di cui bisogna fare tesoro facendo tornare il progetto al centro del processo evolutivo della città, individuando percorsi e strategie di sviluppo, con il supporto degli straordinari strumenti messi a disposizione”.

Uno di tali strumenti, del quale potrebbe giovare ogni comune della provincia di Enna, è il “concorso di progettazione in due gradi” che, come previsto dal codice dei contratti, consentirebbe di dotarsi di progetti di qualità, favorendo anche i giovani professionisti ad avvicinarsi al mondo dei lavori pubblici. E’ infatti in questa direzione che il consiglio dell’ordine degli architetti di Enna si sta impegnando per promuovere sul territorio provinciale il concorso di progettazione a due gradi, previsto dal codice degli appalti, attraverso l’utilizzo della piattaforma concorsiawn.it per la gestione in forma anonima e telematica, rilasciata gratuitamente dal Consiglio Nazionale Architetti previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Il «Fondo concorsi progettazioni e idee per la coesione territoriale» a favore dei comuni del Mezzogiorno e Aree urbane interne per rafforzare la capacità progettuale dei Comuni (fino a 30.000 abitanti) ed incentivarne la partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, ripartito dal recente DPCM n. 6 del 17.12.2021 che riguarda tutti i comuni della provincia di Enna, riconosce la centralità e l’importanza del progetto come strumento principale per la rigenerazione e la trasformazione urbana mettendo a disposizione delle amministrazioni fondi per la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali.

“L’invito che facciamo alle amministrazioni come anche agli enti della provincia, – conclude Fazzi – è quello di investire sul percorso virtuoso della trasformazione e del miglioramento degli spazi, dedicando le giuste risorse al progetto, facendo tesoro di questa grande occasione, per mettere in campo strategie condivise di trasformazioni urbane e territoriali, al fine di migliorare la qualità della vita”.