Enna: Pnrr e edilizia scolastica, presentato il primo progetto

Presentato dal Comune di Enna il primo progetto in materia di edilizia scolastica nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il bando, redatto dal Ministero dell’Istruzione con scadenza l’8 febbraio, stanzia 800 milioni di euro e prevede la costruzione di nuove scuole innovative, sicure e sostenibili mediante sostituzione edilizia.

L’amministrazione comunale, avendo avviato una interlocuzione con i presidi delle scuole comunali, ha presentato un progetto definitivo che prevede la demolizione e la ricostruzione della struttura a ridosso del plesso principale della scuola Neglia, che ad oggi risulta in stato di abbandono. Il progetto – dall’importo complessivo di 2,6 milioni di euro – se finanziato, consentirebbe di allocarvi le classi dell’asilo e di realizzare una mensa.

“Continuiamo nella strada intrapresa di valorizzazione e recupero del patrimonio immobiliare scolastico – dichiara il Sindaco Maurizio Dipietro- cogliendo appieno tutte le opportunità di finanziamento esterno”.

Soddisfazione è stata espressa anche da parte dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro e dell’assessore all’istruzione Rosalinda Campanile i quali, ringraziando l’ing.Russo e in particolar modo il rup ing. Scarlata per il lavoro profuso, evidenziano “l’importanza di non perdere il treno del PNRR, grazie al quale saremo in condizioni di dotare i nostri ragazzi di scuole sicure, efficienti e all’avanguardia”.

Per gli assessori “questo non è altro che il primo dei progetti a cui stiamo lavorando e che presenteremo nell’ambito della programmazione del PNRR in materia di edilizia scolastica. Il 28 Febbraio, infatti, scade il termine per la presentazione dei bandi mense, asili nido e palestre e l’amministrazione comunale, supportata dall’ufficio tecnico e dai funzionari esperti del PNRR, è a lavoro per la presentazione di altri nove progetti che riguarderanno indistintamente tutte le scuole comunali”.