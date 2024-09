Enna: plesso Santa Chiara, conclusi i lavori di ristrutturazione della palestra

PUBBLICITÀ

“Ancora un altro importante tassello va a comporre la dotazione di infrastrutture sportive della nostra città, al servizio di scuole e società sportive”. Con questa dichiarazione il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, commenta la conclusione dei lavori di ristrutturazione della palestra di Via Bagni, che sarà al servizio del Plesso scolastico Santa Chiara.

“Dopo anni di abbandono – spiega l’assessore alla comunità educante Giuseppe La Porta – abbiamo restituito alla fruizione pubblica un bene di grande valenza soprattutto perché consentirà agli alunni del plesso scolastico Santa Chiara di poter usufruire di una bellissima e funzionale palestra”.

“Con la conclusione di questi lavori – aggiunge l’assessore allo sport Rosalinda Campanile – Enna può godere di una dotazione infrastrutturale sportiva degna di un comune capoluogo e che non teme confronti con le altre realtà urbane, dando la possibilità sia alla popolazione scolastica che alle società sportive di potere fare tutte le attività possibili”.

I due esponenti della giunta Dipietro concludono poi ringraziando gli uffici “per la proficua, quanto consueta attività e professionalità messa in campo”.

“Contento di avere contribuito a questo percorso – ha dichiarato l’ex assessore Francesco Alloro – in cui tuttavia i protagonisti sono stati i dipendenti dell’ufficio tecnico, i professionisti che hanno lavorato al progetto e soprattutto i piccoli alunni della scuola e i loro genitori, che hanno stimolato la realizzazione dell’opera. Pur non svolgendo più incarichi di governo cittadino, sono contento che si possano raccogliere i frutti del lavoro che, insieme a tante persone innamorate di questa città, si è messo in campo in questi anni”.