Enna: plesso Fundrisi, finanziata la ristrutturazione della palestra

“È stata finanziata la ristrutturazione della palestra del plesso Fundrisi per un importo di 350.000 euro”. A darne notizia l’ex assessore al Comune di Enna Giovanni Contino.

“Ancora una bella soddisfazione, soprattutto nel vedere il lavoro passato da assessore produrre dei risultati per la città. E non finisce qui – aggiunge poi Contino – poiché qualche altro progetto potrebbe essere finanziato come, ad esempio, la ristrutturazione della palestra del plesso De Amicis. In questo modo potremmo dire che l’amministrazione Dipietro è intervenuto, migliorandoli, in tutti gli impianti sportivi della città”.