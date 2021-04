Enna: Plastic Free, domenica evento a Pergusa

Firmato un protocollo di intesa tra il Comune di Enna e Plastic Free, un’associazione di volontari ambientalisti che raccoglie plastica e rifiuti non pericolosi. L’associazione è nata circa due anni fa e, soprattutto nell’ultimo anno, sono stati organizzati oltre 350 appuntamenti di raccolta in tutta Italia, rimuovendo oltre 350mila quintali di plastica e di rifiuti dall’ambiente.

I volontari superano le 100mila adesioni in tutto il territorio nazionale e anche la città di Enna, con il referente dell’associazione Giuseppe Piazza, domenica 18 aprile darà il proprio contributo per liberare l’ambiente dalla plastica e rifiuti vari, partecipando alla giornata di raccolta nazionale.

“L’obiettivo che Plastic Free si prefigge – spiega Piazza – è quello di riuscire a raccogliere in un solo giorno 100.000 kg di plastica e rifiuti dall’ambiente attraverso 150 appuntamenti in tutti Italia. Anche i volontari di Enna faranno la loro parte dandosi appuntamento a Pergusa insieme con i Lakers che, ormai da anni, si danno un gran da fare per l’ambiente ed il nostro territorio. Invito tutti a prendere parte a questa grande iniziativa diventando volontario Plastic Free”.

L’appuntamento è dunque il 18 aprile alle ore 10.00 all’ingresso dell’Autodromo di Pergusa. Chiunque può partecipare dando la propria adesione collegandosi al seguente link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/18-apr-enna/

“Siamo – conclude Piazza – mossi dall’amore per l’ambiente e dalla necessità di lasciare alle prossime generazioni un mondo migliore ed è importante che ognuno di noi faccia la propria parte”.

Manuela Acqua