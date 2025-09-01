Enna Pizza Fest: dal 3 al 7 settembre la pizza diventa ambasciatrice del gusto e del territorio

PUBBLICITÀ

Enna si prepara ad accendere i forni e a trasformarsi, dal 3 al 7 settembre, nella capitale siciliana della pizza con la quarta edizione dell’Enna Pizza Fest, l’evento che celebra non solo il piatto più amato al mondo, ma anche le eccellenze agroalimentari della provincia ennese.

Un’edizione rinnovata, pensata come un vero e proprio inno al territorio, che vedrà protagonisti i grani antichi siciliani, il pregiato Piacentinu Ennese DOP e il rinomato suino nero dei Nebrodi. Prodotti identitari che, grazie all’estro e alla passione dei pizzaioli ennesi, diventeranno gli ingredienti principali di pizze uniche, capaci di raccontare storia, tradizione e innovazione.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Pizzaioli Ennesi della CNA di Enna, punta quest’anno a rafforzare ancora di più il legame tra enogastronomia, cultura e promozione del territorio.

«La pizza non è soltanto un alimento – dichiarano gli organizzatori – ma un veicolo straordinario per portare fuori i valori, le eccellenze e l’identità della nostra terra».

Il programma dell’Enna Pizza Fest sarà arricchito da show cooking, laboratori didattici, incontri con i produttori, momenti musicali e spettacoli dal vivo, creando un mix di gusto e intrattenimento che coinvolgerà famiglie, turisti e appassionati di pizza.

Un grande evento corale che vede la collaborazione di enti, istituzioni, associazioni e sponsor locali, con l’obiettivo di promuovere Enna come luogo di cultura, ospitalità e gusto.

Il centro storico della città si trasformerà in un villaggio del gusto, con forni a cielo aperto, stand espositivi e spazi dedicati ai prodotti tipici, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra profumi, sapori e atmosfere mediterranee.

Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento al Comune di Enna per il sostegno e la collaborazione istituzionale, alla Polizia di Stato per l’impegno nella sicurezza e nelle attività educative rivolte ai cittadini, e al Team D9, che cura gli aspetti organizzativi e di comunicazione del festival, rendendo possibile la piena valorizzazione dell’evento.

L’appuntamento è quindi dal 3 al 7 settembre ad Enna, per un festival che non è solo festa della pizza, ma racconto vivo della Sicilia più autentica.