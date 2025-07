Enna, Pisciotto, Pd: “Primi passi dopo il nostro intervento”

PUBBLICITÀ

Dopo la comunicazione dell’amministrazione comunale sull’avvio dei lavori di messa in sicurezza nella zona Pisciotto, il Partito Democratico di Enna esprime soddisfazione per l’annuncio, ma sottolinea come tale decisione giunga solo dopo anni di abbandono e, soprattutto, a seguito delle recenti denunce e sollecitazioni portate avanti con forza dal partito.

“Il Pisciotto – comunica il Pd – è stato per troppo tempo dimenticato. Villa Farina inaccessibile, strade dissestate, ponte in stato di degrado, pozzanghere stagnanti e disagi continui per cittadini e commercianti. È dovere della politica restituire questo spazio verde alla città, ridare dignità ai suoi abitanti e risposte concrete alle attività che resistono tra mille difficoltà. Proprio due giorni fa il Partito Democratico ha riportato con forza il tema all’attenzione pubblica, denunciando con immagini e testimonianze lo stato inaccettabile della zona. Ieri, dopo le parole del Sindaco e l’annuncio di un intervento previsto entro settembre, siamo tornati sul posto per ribadire la nostra presenza e il nostro impegno diretto”.

“Non possiamo che rilevare con amarezza -prosegue il partito – come l’amministrazione continui a intervenire solo sotto pressione, reagendo più che governando, spesso tentando di scaricare responsabilità altrove, come nel caso del coinvolgimento del Prefetto. Ma è evidente che senza l’azione incalzante del Partito Democratico, questa vicenda non avrebbe conosciuto alcuna accelerazione. Continueremo a vigilare affinché gli annunci non restino parole. Verificheremo il rispetto dei tempi, la qualità dei lavori, e insisteremo perché si dia finalmente seguito a una programmazione vera e strutturale, capace di garantire sicurezza, decoro e vivibilità”.

“Abbiamo riportato il Pisciotto al centro dell’agenda politica cittadina – ribadisce Giuseppe Seminara, segretario PD Enna -. Il nostro ruolo di opposizione è utile, concreto, e dà risultati. Continueremo a farlo con determinazione, dalla parte della città e di chi ogni giorno chiede una politica rispettosa e vicino alle persone, continuando a vigilare affinché le dichiarazioni pubbliche si traducano in atti concreti. La città deve sapere che come forza politica siamo e saremo presenti, con spirito nuovo, cercando di essere punto di riferimento politico per la comunità e credo che lo stiamo dimostrando”.